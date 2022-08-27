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Россия перебрасывает на фронт 3 армейский корпус – CIT

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 21:17
Россия перебрасывает на фронт 3 армейский корпус – CIT
Перевозка ЗРК "Бук" из Мулино до границы с Украиной, фото CIT

Расследователи Conflict Intelligence Team считают, что Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный 3 армейский корпус.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "В последние дни наши волонтеры обнаружили фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге. На видео виден полный состав комплекса "Бук", а на фотографии — танки Т-80БВ и Т-90М. Согласно базе данных РЖД, оба состава следуют из Мулино Нижегородской области на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью Украины.

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Из Мулино они вышли 22 и 24 августа соответственно, что примерно соответствуют времени отправки сформированного там 3 армейского корпуса, которое называл украинский аналитик Константин Машовец и подтверждали наши источники".

Детали: Расследователи отмечают, что перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии.

 

"В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3 корпуса, или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", - говорится в сообщении.

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Дословно: "Пока невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов (станция Неклиновка), расположенный на юге Ростовской области, находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта".

Что предшествовало10 августа разведка Британии сообщила, что для поддержки своей "операции" Россия почти наверняка создала новое крупное формирование сухопутных войск - 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино Нижегородской области к востоку от Москвы.

В то же время там считали, что из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" РФ вряд ли сможет набрать в этот корпус необходимое количество людей. Кроме того, отмечалось, что эффект создания нового формирования вряд ли будет решающим для российской военной кампании.

20 августа Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия продолжает формировать региональные так называемые добровольческие подразделения и, вероятно, развернет многие из них в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.

Темы: Росcиявойнаармия
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