Казахстан зупинив експорт зброї

Казахстан на рік зупиняє експорт військової продукції.

Джерело: сайт прем’єра Казахстану за підсумками засідання Комісії з питань оборонної промисловості

Дослівно: "Учасники (засідання - УП) розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

Ця пропозиція була підтримана членами Комісії".

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