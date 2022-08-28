Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Казахстан зупинив експорт зброї

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 03:18
ФОТО: GETTY

Казахстан на рік зупиняє експорт військової продукції.

Джерело: сайт прем’єра Казахстану за підсумками засідання Комісії з питань оборонної промисловості

Дослівно: "Учасники (засідання - УП) розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

Ця пропозиція була підтримана членами Комісії".

Нагадаємо:

  • 22 лютого Казахстан не визнав окуповані Росією частини Донбасу як незалежні, посилаючись на міжнародне право. Також країна відкинула відправлення в Україну військ ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), яку називають "російським НАТО".
  • Також Казахстан відхилив прохання РФ про приєднання своїх військ до наступу на Україну.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Казахстанзброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз росіян у Мелітополі

ISW: 3-й армійський корпус росіян навряд чи буде ефективним

Казахстан зупинив експорт зброї

CNN: Україна застосувала американську концепцію опору для вибухів у Криму

фото, відеоУ Москві підпалили авто посадовця Генштабу, затримано жінку – росЗМІ

У Румунії перекинувся автобус з українцями, 23 постраждалих – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Казахстан
Військові РФ відмовляються повертатись з Казахстану, щоб не відправили на війну – ГУР
Обмеження транзиту нафти з Казахстану через РФ: оператор назвав терміни ремонту
"Намагаємося вбити їх якнайбільше": МЗС Казахстану викликало посла України через заяву про росіян
Останні новини
15:18
Ще одне держвідомство Латвії відмовляється від російської мови в комунікації
14:57
За минулу добу у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден
14:42
фотоРосіяни дорогою високоточною ракетою рознесли туалет на Херсонщині
14:39
Росія планує мобілізувати близько 90 тисяч вояк – розвідка
14:27
Лідерка "Зелених" і глава МЗС Німеччини не хоче відкладати закриття АЕС, попри енергетичну кризу
14:04
Німеччина планує націоналізувати "дочку" "Газпрому"
14:03
Знятий в Одесі фільм про Достоєвського подали на Московський кінофестиваль
13:49
"Київську Русь хрестили в Херсонесі": окупанти підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня
13:36
Військові кораблі США пройшли через Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі
13:19
мапаЯкби на ЗАЕС зараз сталася аварія, радіація накрила б частину Росії – Енергоатом
Усі новини...