Казахстан зупинив експорт зброї
Неділя, 28 серпня 2022, 03:18
Казахстан на рік зупиняє експорт військової продукції.
Джерело: сайт прем’єра Казахстану за підсумками засідання Комісії з питань оборонної промисловості
Дослівно: "Учасники (засідання - УП) розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.
Реклама:
Ця пропозиція була підтримана членами Комісії".
Нагадаємо:
- 22 лютого Казахстан не визнав окуповані Росією частини Донбасу як незалежні, посилаючись на міжнародне право. Також країна відкинула відправлення в Україну військ ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), яку називають "російським НАТО".
- Також Казахстан відхилив прохання РФ про приєднання своїх військ до наступу на Україну.
ВІДЕО ДНЯ