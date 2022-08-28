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Казахстан зупинив експорт зброї

Анастасія КалатурНеділя, 28 серпня 2022, 03:18
Казахстан зупинив експорт зброї
ФОТО: GETTY

Казахстан на рік зупиняє експорт військової продукції.

Джерело: сайт прем’єра Казахстану за підсумками засідання Комісії з питань оборонної промисловості

Дослівно: "Учасники (засідання - УП) розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

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Ця пропозиція була підтримана членами Комісії".

Нагадаємо:

  • 22 лютого Казахстан не визнав окуповані Росією частини Донбасу як незалежні, посилаючись на міжнародне право. Також країна відкинула відправлення в Україну військ ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), яку називають "російським НАТО".
  • Також Казахстан відхилив прохання РФ про приєднання своїх військ до наступу на Україну.

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Теми: Казахстанзброя
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