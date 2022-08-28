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Казахстан остановил экспорт оружия

Анастасия КалатурВоскресенье, 28 августа 2022, 03:18
ФОТО: GETTY

Казахстан на год останавливает экспорт военной продукции.

Источник: сайт премьера Казахстана по итогам заседания Комиссии по оборонной промышленности

Дословно: "Участники (заседания – УП) рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Это предложение было поддержано членами Комиссии".

Напомним:

  • 22 февраля Казахстан не признал оккупированные Россией части Донбасса как независимые, ссылаясь на международное право. Также страна отвергла отправку в Украину войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которую называют "российским НАТО".
  • Также Казахстан отклонил просьбу РФ о присоединении своих войск к наступлению на Украину.

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Темы: Казахстаноружие
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