Казахстан остановил экспорт оружия
Воскресенье, 28 августа 2022, 03:18
Казахстан на год останавливает экспорт военной продукции.
Источник: сайт премьера Казахстана по итогам заседания Комиссии по оборонной промышленности
Дословно: "Участники (заседания – УП) рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.
Это предложение было поддержано членами Комиссии".
Напомним:
- 22 февраля Казахстан не признал оккупированные Россией части Донбасса как независимые, ссылаясь на международное право. Также страна отвергла отправку в Украину войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которую называют "российским НАТО".
- Также Казахстан отклонил просьбу РФ о присоединении своих войск к наступлению на Украину.