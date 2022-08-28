Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан остановил экспорт оружия

Анастасия КалатурВоскресенье, 28 августа 2022, 03:18
Казахстан остановил экспорт оружия
ФОТО: GETTY

Казахстан на год останавливает экспорт военной продукции.

Источник: сайт премьера Казахстана по итогам заседания Комиссии по оборонной промышленности

Дословно: "Участники (заседания – УП) рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Реклама:

Это предложение было поддержано членами Комиссии".

Напомним:

  • 22 февраля Казахстан не признал оккупированные Россией части Донбасса как независимые, ссылаясь на международное право. Также страна отвергла отправку в Украину войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которую называют "российским НАТО".
  • Также Казахстан отклонил просьбу РФ о присоединении своих войск к наступлению на Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Казахстаноружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: