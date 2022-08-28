Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на ЗАЕС – США

Державний департамент США у неділю заявив, що Росія не хоче визнавати серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції, через що і заблокувала заключний документ конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська Федерація сама вирішила заблокувати консенсус щодо заключного документа під час закриття Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб не допустити формулювань, які лише визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС в Україні", – йдеться в заяві Держдепу США.

Як повідомлялося, Росія заблокувала ухвалення підсумкового документа Договору ООН про нерозповсюдження ядерної зброї, скаржачись на те, що частини проєкту мають "відверто політичний характер".

Нагадаємо, 23 серпня міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС. У МАГАТЕ сподіваються, що місія на ЗАЕС може відбутися у найближчі кілька днів.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені.