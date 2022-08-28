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Россия не хочет признавать серьезную радиологическую опасность на ЗАЭС – США

"Европейская правда"Воскресенье, 28 августа 2022, 20:11
Россия не хочет признавать серьезную радиологическую опасность на ЗАЭС – США
ЗАЭС, фото из Telegram Энергоатома

Государственный департамент США в воскресенье заявил, что Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции, из-за чего заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус по поводу заключительного документа при закрытии Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые только признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа.

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Как сообщалось, Россия заблокировала принятие итогового документа Договора ООН о нераспространении ядерного оружия, жалуясь на то, что части проекта носят "откровенно политический характер".

Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ надеются, что миссия на ЗАЭС может состояться в ближайшие несколько дней.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

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Темы: РосcияЗАЭССША
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