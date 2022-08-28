Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер

В окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни обстрілюють два мікрорайони.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони – обстріли!

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Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто".