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Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 28 серпня 2022, 23:00
Енергодар, фото з Telegram Орлова

В окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни обстрілюють два мікрорайони.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони – обстріли!

Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто".

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Теми: Енергодарвійнаокупація
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