Росіяни обстрілюють окупований Енергодар – мер
Неділя, 28 серпня 2022, 23:00
В окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни обстрілюють два мікрорайони.
Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram
Дослівно: "Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони – обстріли!
Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто".
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