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Россияне обстреливают оккупированный Энергодар – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 августа 2022, 23:00
Россияне обстреливают оккупированный Энергодар – мэр
Энергодар, фото из Telegram Орлова

В оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне обстреливают два микрорайона.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы!

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Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов-Интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто".

Темы: Энергодарвойнаоккупация
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