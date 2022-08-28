Россияне обстреливают оккупированный Энергодар – мэр

В оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне обстреливают два микрорайона.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы!

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Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов-Интернационалистам. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто".