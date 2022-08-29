Маріуполь: Росіяни проводять "реконструкцію" Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних

Росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Повідомляється, що окупанти керуються "історичною цінністю" будівлі. Але, як зазначає Андрющенко, Драмтеатр не має ані історичної, ані архітектурної цінності – "як і всі типові споруди радянського періоду".

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