Маріуполь: Росіяни проводять "реконструкцію" Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних

Росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Повідомляється, що окупанти керуються "історичною цінністю" будівлі. Але, як зазначає Андрющенко, Драмтеатр не має ані історичної, ані архітектурної цінності – "як і всі типові споруди радянського періоду".

Передісторія:

16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.