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Маріуполь: Росіяни проводять "реконструкцію" Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 02:30
Маріуполь: Росіяни проводять реконструкцію Драмтеатру, аби приховати вбивство 600 цивільних
ФОТО: Associated Press

Росіяни проводять "реконструкцію" Драматичного театру Маріуполя, щоб приховати докази вбивства близько 600 цивільних.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Повідомляється, що окупанти керуються "історичною цінністю" будівлі. Але, як зазначає Андрющенко, Драмтеатр не має ані історичної, ані архітектурної цінності – "як і всі типові споруди радянського періоду".

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Передісторія: 

  • 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
  • За даними Associated Press, внаслідок удару загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

Теми: МаріупольРосіявійна
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