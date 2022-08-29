Мариуполь: Россияне проводят "реконструкцию" Драмтеатра, чтобы скрыть убийство 600 гражданских
Понедельник, 29 августа 2022, 02:30
Россияне проводят "реконструкцию" Драматического театра Мариуполя, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 гражданских.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Детали: Сообщается, что оккупанты руководствуются "исторической ценностью" здания. Но, как отмечает Андрющенко, у Драмтеатра нет ни исторической, ни архитектурной ценности – "как и у всех типовых сооружений советского периода".
Предыстория:
- 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
- По данным Associated Press, в результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.
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