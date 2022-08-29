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Мариуполь: Россияне проводят "реконструкцию" Драмтеатра, чтобы скрыть убийство 600 гражданских

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 02:30
ФОТО: Associated Press

Россияне проводят "реконструкцию" Драматического театра Мариуполя, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 гражданских.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Сообщается, что оккупанты руководствуются "исторической ценностью" здания. Но, как отмечает Андрющенко, у Драмтеатра нет ни исторической, ни архитектурной ценности – "как и у всех типовых сооружений советского периода".

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Темы: МариупольРосcиявойна
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