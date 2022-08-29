Мариуполь: Россияне проводят "реконструкцию" Драмтеатра, чтобы скрыть убийство 600 гражданских

Россияне проводят "реконструкцию" Драматического театра Мариуполя, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 гражданских.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Детали: Сообщается, что оккупанты руководствуются "исторической ценностью" здания. Но, как отмечает Андрющенко, у Драмтеатра нет ни исторической, ни архитектурной ценности – "как и у всех типовых сооружений советского периода".

Предыстория:

16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.

По данным Associated Press, в результате удара погибли около 600 человек внутри и снаружи здания.