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Головний дипломат ЄС: Заборона віз для всіх росіян навряд чи матиме достатньо підтримки

Анастасія КалатурПонеділок, 29 серпня 2022, 03:24
ФОТО: GETTY

Міністри закордонних справ ЄС, що збираються пізніше цього тижня, навряд чи одноголосно підтримають заборону на видачу віз усім росіянам.

Джерело: головний дипломат ЄС Жозеп Боррель австрійському телеканалу ORF, Reuters

Пряма мова: "Я не думаю, що припинення відносин із цивільним населенням Росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність… Я думаю, що ми маємо переглянути спосіб отримання візи деякими росіянами (олігархами, звісно, ​​ні). Ми маємо бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз усім росіянам".

Знати більше: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

Що передувало: Тиждень тому Боррель заявив, що ЄС не повинен відчиняти свої двері для олігархів, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

Нагадаємо:  Міністри закордонних справ країн ЄС на тижні під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.

Довідково.  Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів. Деякі країни, як-от Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку. Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС, водночас  Німеччина та залежні від туризму країни Південної Європи проти.

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Теми: ЄСвізиРосія
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