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Главный дипломат ЕС: Запрет виз для всех россиян вряд ли получит достаточно поддержки

Анастасия КалатурПонедельник, 29 августа 2022, 03:24
Главный дипломат ЕС: Запрет виз для всех россиян вряд ли получит достаточно поддержки
ФОТО: GETTY

Собирающиеся позже на этой неделе министры иностранных дел ЕС вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Источник: главный дипломат ЕС Жозеп Боррель австрийскому телеканалу ORF, Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь единодушие… Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами (олигархами, конечно, нет). Мы должны быть более выборочными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам".

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Что предшествовало: Неделю назад Боррель заявил, что ЕС не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Напомним: Министры иностранных дел стран ЕС на неделе во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что ограничит возможности для россиян ездить в страны ЕС.

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Справка. Соглашение об упрощении визового режима ЕС и Россия приняли в 2007 году. Сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го была приостановлена ​​его часть в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов. Некоторые страны, такие как Чехия и Польша, самостоятельно прекратили выдачу виз россиянам в ответ на агрессию РФ. В последние недели в ЕС продолжается дискуссия, не должно ли такое решение быть принято на уровне всего блока. Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС, в то же время Германия и зависимые от туризма страны Южной Европы против.

Темы: ЕСвизыРосcия
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