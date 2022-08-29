Росіяни будують понтонну переправу біля Антонівського мосту – супутникове фото

Супутникові знімки за 27 серпня свідчать про те, що російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.

Джерело: "Схеми"

Деталі: На знімках видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста.

27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів.

Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.

Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка.

У британській розвідці додали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".

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У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

Після того, як міст став непроїзним, окупанти почали використовувати поромні переправи, щоб перевозити цивільний транспорт.

Зокрема, супутник зафіксував ще одну переправу, якою окупанти окремо перевозять військову техніку.

Чому це важливо: У Херсонській області є три переправи, які поєднують лівий і правий береги Дніпра. Це Антонівський автомобільний міст поблизу Херсона, Антонівський залізничний міст та дамба Каховського водосховища у Новій Каховці.

Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.

Наразі окупанти змушені робити чималий гак через Нову Каховку, щоб перекидати сили на правий берег Дніпра і поповнювати свої склади.

ЗСУ у цей час продовжують знищувати російські склади і звільняти населені пункти на Херсонщині.