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Кулеба пояснив, чого Україна очікує від місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:32

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місія МАГАТЕ за підсумками свого візиту на Запорізьку АЕС має чітко заявити про порушення з боку російських військових.

Про це він сказав на пресконференції у Стокгольмі з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон і главою МЗС Анн Лінде, пише "Європейська правда".

"Ми очікуємо від місії чіткої заяви про факти порушення всіх ядерних протоколів безпеки. Ми знаємо, що Росія поставила не тільки Україну, але і весь світ під ризик ядерного інциденту. Міжнародна спільнота має бути об'єднана однією вимогою – виведення російських військ з ЗАЕС", - сказав Кулеба.

Міністр розповів, що у неділю говорив з генеральним директором і скоординував останні деталі місії.

"Україна тривалий час просила МАГАТЕ отримати доступ до ЗАЕС. Вони мають великий досвід інспектування АЕС по всьому світу за найскладніших обставин. Але без перебільшення ця місія буде найважчою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії і засоби, які використовує Росія, щоб легітимізувати свою присутність там", - сказав Кулеба.

У понеділок стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила в поїздку для візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС, сам візит відбудеться "пізніше цього тижня".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

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Організація Об’єднаних Націй заявила про готовність сприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягала, що місія має прямувати не через Київ.  

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС. Яким маршрутом у підсумку вирушить місія, наразі невідомо. 

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах. Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків відключені. 

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Теми: МАГАТЕЗАЕСКулеба Дмитро
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