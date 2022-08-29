Кулеба объяснил, чего Украина ожидает от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что миссия МАГАТЭ по итогам своего визита на Запорожскую АЭС должна четко заявить о нарушениях со стороны российских военных.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Стокгольме с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон и главой МИД Анн Линде, пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем от миссии четкого заявления о фактах нарушения всех ядерных протоколов безопасности. Мы знаем, что Россия поставила не только Украину, но и весь мир под риск ядерного инцидента. Международное сообщество должно быть объединено одним требованием – вывод российских войск с ЗАЭС", – сказал Кулеба.

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Министр рассказал, что в воскресенье разговаривал с генеральным директором и скоординировал последние детали миссии.

"Украина долго просила МАГАТЭ получить доступ к ЗАЭС. У них большой опыт инспектирования АЭС по всему миру при самых сложных обстоятельствах. Но без преувеличения эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ, учитывая активные боевые действия и средства, которые использует Россия, чтобы легитимизировать свое присутствие там", - сказал Кулеба.

В понедельник стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась в поездку для визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС, сам визит состоится "позднее на этой неделе".

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Каким маршрутом в итоге отправится миссия, пока неизвестно.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков отключены.