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ЗСУ завдали удару по базі росіян в Бериславі – голова РВА

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 13:49
ЗСУ завдали удару по базі росіян в Бериславі – голова РВА
Пожежа на заводі в Бериславі, скрін з відео з місцевих телеграм каналів

Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.  

Джерело: голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Літвінова, ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де російські війська розташували техніку, живу силу та боєприпаси. Почалася пожежа.

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Нагадаємо:

  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області. 
  • На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

Теми: Херсонська областьвійна
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