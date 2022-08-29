ЗСУ завдали удару по базі росіян в Бериславі – голова РВА
Понеділок, 29 серпня 2022, 13:49
Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.
Джерело: голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами Літвінова, ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де російські війська розташували техніку, живу силу та боєприпаси. Почалася пожежа.
Нагадаємо:
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
- На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.
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