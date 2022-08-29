ЗСУ завдали удару по базі росіян в Бериславі – голова РВА

Пожежа на заводі в Бериславі, скрін з відео з місцевих телеграм каналів

Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.

Джерело: голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Літвінова, ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де російські війська розташували техніку, живу силу та боєприпаси. Почалася пожежа.

Нагадаємо:

Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.