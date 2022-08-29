ВСУ нанесли удар по базе россиян в Бериславе – глава РВА

Пожар на заводе в Бериславе, скрин из видео с местных телеграмм каналов

Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.

Источник: глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Литвинова, ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где российские войска разместили технику, живую силу и боеприпасы. Начался пожар.

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Напомним: