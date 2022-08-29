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ВСУ нанесли удар по базе россиян в Бериславе – глава РВА

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 13:49
Пожар на заводе в Бериславе, скрин из видео с местных телеграмм каналов

Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.

Источник: глава Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Литвинова, ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где российские войска разместили технику, живую силу и боеприпасы. Начался пожар.

Напомним:

  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
  • В Херсонской области оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.

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Темы: Херсонская областьвойна
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