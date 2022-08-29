Окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць" у Новій Каховці
Понеділок, 29 серпня 2022, 14:56
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".
Джерело: ТАСС
Деталі: Окупанти заявляють, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.
За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.
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Нагадаємо:
- 29 серпня оперативне командування "Південь" підтвердила, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
- Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.
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