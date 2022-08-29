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Окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць" у Новій Каховці

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 14:56
Каховська ГЕС, фото з Вікіпедії

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".

Джерело: ТАСС 

Деталі: Окупанти заявляють, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.

Читайте також: "Мер Нової Каховки про роботу в окупації: "Нас тримала думка, що ось-ось повернуться ЗСУ, і все буде гаразд"

Нагадаємо: 

  • 29 серпня оперативне командування "Південь" підтвердила, що українські війська прорвали першу лінію оборони росіян у Херсонській області.
  • Збройні сили України 29 серпня завдали удару по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.  

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Теми: Херсонська областьевакуаціяокупаціявійна
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