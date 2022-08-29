Окупанти оголосили "евакуацію з робочих місць" у Новій Каховці

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".

Джерело: ТАСС

Деталі: Окупанти заявляють, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.

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