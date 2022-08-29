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Оккупанты объявили "эвакуацию с рабочих мест" в Новой Каховке

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 14:56
Оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест в Новой Каховке
Каховська ГЕС, фото з Вікіпедії

В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест".

Источник: ТАСС

Детелі: Оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины наносят удары по городу, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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По словам так называемого "мера" Новой Каховки, обстреливают территорию ГЭС. Жители города находятся в бомбоубежищах, не перестает работать сигнал воздушной тревоги.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 августа оперативное командование "Юг" подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.
  • Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.

Темы: Херсонская областьэвакуацияоккупациявойна
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