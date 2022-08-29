Оккупанты объявили "эвакуацию с рабочих мест" в Новой Каховке
Понедельник, 29 августа 2022, 14:56
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест".
Источник: ТАСС
Детелі: Оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины наносят удары по городу, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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По словам так называемого "мера" Новой Каховки, обстреливают территорию ГЭС. Жители города находятся в бомбоубежищах, не перестает работать сигнал воздушной тревоги.
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Напомним:
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