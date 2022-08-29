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Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 20:02
Фото: Думская

Мер Одеси Геннадій Трухав категорично заперечив, що виступає за переговори із Росією і вважає, що усі вони можливі лише після того, як росіяни залишать територію України.

Джерело: повідомлення Труханова у Facebook

Деталі: Труханов назвав "вкидами" інформацію про його заяву щодо необхідності переговорів із Росією.

Пряма мова Труханова: "…ціла низка українських ЗМІ передрукували російське вкидання.

Цитую російські новинні агенції: "Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з Росією". Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова".

"Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого - окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги. Усі переговори - після того, як росіяни покинуть нашу землю".

"Президент - лідер нації. Крим - це Україна. Віримо у ЗСУ! Перемога буде за нами!"

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Що цьому передувало: В інтерв’ю італійському виданню "Corriere della Sera" Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II та за пошуки компромісів із РФ щодо Криму, однак назвав Путіна монстром, а Одесу – інтернаціональним, а не проросійським містом.

У своєму пості у Facebook він ніяк не прокоментував ситуацію навколо пам'ятника Катерині II.

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Теми: ТрухановОдесаРосія
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