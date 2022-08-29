Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Труханов заявил, что против сноса памятника Екатерине и за возможные компромиссы по Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 17:42
Труханов заявил, что против сноса памятника Екатерине и за возможные компромиссы по Крыму
Памятник Екатерине, фото сайта Vgorode

Мэр Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиски компромиссов с РФ, однако назвал Путина монстром, а Одессу – интернациональным, а не пророссийским городом. 

Источник: Труханов в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera"

Прямая речь: "Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне (надо – ред.) также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла".

Реклама:

Детали: В то же время Труханов отметил, что Одесса не пророссийский, а интернациональный город, который построили представители более 120 национальностей.

Когда мэра спросили, что будет в случае, если Украина "проиграет Крым", он ответил следующим образом:

"Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но нужно шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации".

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем Труханов отметил, что Путин не мыслит как прагматичный политик и является монстром, порожденным советским режимом, который пытается отстроить Российскую империю.

Прямая речь: "Да, он попробует еще: он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление в Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем". 

Обновлено: Позже Труханов возразил, что готов к компромиссам с Россией.

Предыстория: Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Темы: ОдессаТрухановдекоммунизацияархитектура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
Все новости...
Реклама: