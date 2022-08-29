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Труханов заявил, что против сноса памятника Екатерине и за возможные компромиссы по Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 17:42
Памятник Екатерине, фото сайта Vgorode

Мэр Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиски компромиссов с РФ, однако назвал Путина монстром, а Одессу – интернациональным, а не пророссийским городом. 

Источник: Труханов в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera"

Прямая речь: "Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне (надо – ред.) также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла".

Детали: В то же время Труханов отметил, что Одесса не пророссийский, а интернациональный город, который построили представители более 120 национальностей.

Когда мэра спросили, что будет в случае, если Украина "проиграет Крым", он ответил следующим образом:

"Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но нужно шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации".

Вместе с тем Труханов отметил, что Путин не мыслит как прагматичный политик и является монстром, порожденным советским режимом, который пытается отстроить Российскую империю.

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Прямая речь: "Да, он попробует еще: он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление в Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем". 

Обновлено: Позже Труханов возразил, что готов к компромиссам с Россией.

Предыстория: Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

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Темы: ОдессаТрухановдекоммунизацияархитектура
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