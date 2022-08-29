У Росії офіційно підтвердили смерть нардепа-зрадника Ковальова

Слідчий комітет Росії повідомив, що розслідує вбивство колаборанта, колишнього народного депутата України Олексія Ковальова, який у окупантів мав посаду так званого "заступника голови адміністрації Херсонської області по сільському господарству".

Джерело: повідомлення російського агентства "РИА Новости"

Дослівно: "Слідчі СК Росії зафіксують та розслідують обставини скоєння злочину щодо заступника голови Херсонської ВДА".

Деталі: За даними СК РФ, Ковальов помер внаслідок вогнепального поранення, напад був скоєний за місцем його проживання 28 серпня. Також загинула дівчина, яка проживала із Ковальовим.

Що цьому передувало: Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.