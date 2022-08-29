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В России официально подтвердили смерть нардепа-предателя Ковалева

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 17:52
Фото из открытых источников

Следственный комитет России сообщил, что расследует убийство коллаборанта, бывшего народного депутата Украины Алексея Ковалева, который у оккупантов занимал пост так называемого "заместителя главы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству".

Источник: сообщение российского агентства "РИА Новости"

Дословно: "Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ОГА".

Детали: По данным СК РФ, Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Также погибла девушка, проживавшая с Ковалевым.

Предыстория: Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов в воскресенье сообщили об убийстве Ковалева в Херсонской области.

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Темы: ХерсонРосcиявойнаколлаборационизм
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