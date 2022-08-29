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На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело

"Українська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 00:11
На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело
Ковальов після першого замаху, скріншот відео

На окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Джерело: анонімні телеграм-канали, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, херсонське видання "Мост", джерело УП в "Слузі народу"

Деталі: Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.

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Дослівно Хлань: "З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили".

Більше деталей: Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.

Також декілька джерел видання "Мост" у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Однак видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.

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Теми: КовальовколабораціявбивствоХерсонська область
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