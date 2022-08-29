На Херсонщині вбили нардепа-зрадника Ковальова – джерело
На окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
Джерело: анонімні телеграм-канали, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, херсонське видання "Мост", джерело УП в "Слузі народу"
Деталі: Одразу декілька анонімних телеграм-каналів у неділю повідомили про вбивство Ковальова на Херсонщині.
Дослівно Хлань: "З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили".
Більше деталей: Джерело УП в "Слузі народу" підтвердило інформацію про смерть Ковальова. "Так, правда", - відповів співрозмовник.
Також декілька джерел видання "Мост" у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Однак видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.
Передісторія:
- На початку квітня 2022 року Олексій Ковальов написав, що перебуває у Голій Пристані на Херсонщині попри російську окупацію, щоб "працювати у своєму окрузі". ДБР відкрило кримінальне провадження відносно нього.
- 3 травня Ковальова виключили з фракції "Слуга народу". Коли 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині, фракція "Слуга народу" закликала Верховну Раду позбавити його мандату.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова було підірвано в Херсонській області. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
- За даними ДБР, на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".
- 6 липня генпрокурор повідомила Ковальову про підозру. Його оголошено в розшук. Майно Ковальова перейшло в управління АРМА.