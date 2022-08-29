Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 20:02
Фото: Думская

Мэр Одессы Геннадий Трухов категорически возразил, что выступает за переговоры с Россией и считает, что все они возможны только после того, как россияне покинут территорию Украины.

Источник: сообщение Труханова в Facebook

Детали: Труханов назвал "вбросами" информацию о его заявлении о необходимости переговоров с Россией.

Прямая речь Труханова: "…целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс.

Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова".

"Во избежание дальнейших идиотских манипуляций вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля - оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю".

"Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!"

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиски компромиссов с РФ по Крыму, однако назвал Путина монстром, а Одессу – интернациональным, а не пророссийским городом.

В своем посту на Facebook он никак не прокомментировал ситуацию вокруг памятника Екатерине II.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ТрухановОдессаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Гарантии безопасности: Ермак заявил о новом этапе войны и призвал к решительным шагам

видеоЗеленский не раскрывает планы, но обещает гнать оккупантов до границы

Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

Зеленский о переговорах с РФ: Они все равно придут за другими территориями

Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сфокусируется на трех задачах – МИД

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Труханов
Труханов заявил, что против сноса памятника Екатерине и за возможные компромиссы по Крыму
Труханов хочет переименовать улицы Одессы, связанные с Россией
Мэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
Последние новости
07:57
США считают, что РФ применит купленные у Ирана беспилотники в войне против Украины – СМИ
07:54
Западный дипломат: ЧФ РФ разбит и "мало что делает"
07:32
Россияне атаковали на нескольких направлениях, но получили отпор и отошли – Генштаб
06:55
ISW: Кремль пытается удержать фасад своих военных успехов
06:02
"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина
04:58
РФ ударила по Запорожью
04:10
В Ираке вспыхнули смертельные стычки после отставки влиятельного священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хотят помочь Тайваню оружием на более миллиард долларов
02:15
В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
01:20
фотоСМИ: В крыше здания ЗАЭС появились пробоины
Все новости...