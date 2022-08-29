Труханов возразил, что хочет переговоров с РФ: будем бороться до окончательной победы

Мэр Одессы Геннадий Трухов категорически возразил, что выступает за переговоры с Россией и считает, что все они возможны только после того, как россияне покинут территорию Украины.

Источник: сообщение Труханова в Facebook

Детали: Труханов назвал "вбросами" информацию о его заявлении о необходимости переговоров с Россией.

Прямая речь Труханова: "…целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс.

Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова".

"Во избежание дальнейших идиотских манипуляций вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля - оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю".

"Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!"

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Что этому предшествовало: В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиски компромиссов с РФ по Крыму, однако назвал Путина монстром, а Одессу – интернациональным, а не пророссийским городом.

В своем посту на Facebook он никак не прокомментировал ситуацию вокруг памятника Екатерине II.