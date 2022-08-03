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Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем Криворізький район, загинула жінка

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 17:23
Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем Криворізький район, загинула жінка
Фото: скриншот

Пообіді 3 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Зеленодольскій громаді Дніпропетровської області, в результаті чого загинула 70-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні".

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Деталі: Резніченко додав, що у Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Пізніше він уточнив, що в результаті обстрілу загинула 70-річна жінка, яка поралася на городі.

Поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середній.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: Вночі 3 серпня російські загарбники завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, у результаті чого постраждали дитсадок і церква.

Теми: Дніпровійна
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