Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: ворог накрив вогнем Криворізький район, загинула жінка

"Українська правда"Середа, 3 серпня 2022, 17:23
Фото: скриншот

Пообіді 3 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Зеленодольскій громаді Дніпропетровської області, в результаті чого загинула 70-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Пообіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Наніс удар касетними снарядами з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні".

Деталі: Резніченко додав, що у Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Пізніше він уточнив, що в результаті обстрілу загинула 70-річна жінка, яка поралася на городі.

Поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середній.

Що цьому передувало: Вночі 3 серпня російські загарбники завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, у результаті чого постраждали дитсадок і церква.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Дніпровійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич

Зеленський: Якби РФ хотіла переговорів, то не стягувала би резерви на південь України

відеоОперація "Відплата": Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

Вбивцю активістки Ноздровської засудили до 15 років за ґратами

Нове загострення в Нагірному Карабаху: повідомляють про загиблих і поранених з обох боків

ОК "Південь": Ворог збирає сили, хоче вийти на адмінкордон Херсонської області

Усі новини...
Дніпро
Росіяни обстріляли Криворізьку ТЕС – облрада
На Дніпропетровщині розірвався боєприпас: Четверо дітей травмовані
Справу щодо вбивства поліцейських у Дніпрі передають до суду – поліція
Останні новини
03:30
На Харківщині прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей в Росію
02:45
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
01:56
Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"
01:40
Ворог знову обстріляв Нікополь
01:19
Наступні кораблі завантажені українським зерном і готові до відплиття – Кулеба
00:51
фотоНа Сумщині за день – 55 ворожих прильотів
00:30
Херсонщина: ЗСУ знищили ворожі склади у Чорнобаївці й Бериславі – Завітневич
23:52
Глобальна архітектура безпеки не спрацювала – Зеленський про конфлікти у світі
23:43
"Просто огидно": Зеленський – про поїздку Шредера до Москви
23:30
"Динамо" мінімально переграло "Штурм" у кваліфікації ЛЧ
Усі новини...