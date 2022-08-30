В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині

ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонської області.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, була знищена низка зразків російської техніки:

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зенітно-ракетна система С-300

2 танки Т-72

11 гаубиць "Мста-Б"

3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган"

важка вогнеметна система "Сонцепьок"

самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С"

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С"

120 мм мобільний міномет

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"

протитанкова керована ракета

6 одиниць броньованої техніки

3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Загалом ідеться про 30 одиниць техніки.

Також ліквідовані 82 росіянина.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Що передувало: Раніше про знищення переправи у Львовому повідомляв речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Передісторія: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.