В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині
Вівторок, 30 серпня 2022, 02:15
ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонської області.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Крім того, була знищена низка зразків російської техніки:
- зенітно-ракетна система С-300
- 2 танки Т-72
- 11 гаубиць "Мста-Б"
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган"
- важка вогнеметна система "Сонцепьок"
- самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С"
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С"
- 120 мм мобільний міномет
- самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"
- протитанкова керована ракета
- 6 одиниць броньованої техніки
- 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.
Загалом ідеться про 30 одиниць техніки.
Також ліквідовані 82 росіянина.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Що передувало: Раніше про знищення переправи у Львовому повідомляв речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Передісторія: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.