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В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині

Анастасія КалатурВівторок, 30 серпня 2022, 02:15
В ЗСУ підтвердили знищення російської переправи на Херсонщині
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили   переправу росіян через Дніпро  в районі села Львове у Бериславському районі Херсонської області.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, була знищена низка зразків російської техніки:

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  • зенітно-ракетна система С-300
  • 2 танки Т-72
  • 11 гаубиць "Мста-Б"
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та Ураган"
  • важка вогнеметна система "Сонцепьок"
  • самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С"
  • самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С"
  • 120 мм мобільний міномет
  • самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С"
  • протитанкова керована ракета
  • 6  одиниць броньованої техніки
  • 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Загалом ідеться про 30 одиниць техніки.

Також ліквідовані 82 росіянина.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше про знищення переправи у Львовому повідомляв речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Передісторія: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

Теми: війнаХерсонська область
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