В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области

ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:

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зенитно-ракетная система С-300

2 танка Т-72

11 гаубиц "Мста-Б"

3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"

тяжелая огнеметная система "Сонцепек"

самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"

противотанковая управляемая ракета

6 единиц бронированной техники

3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

В общей сложности речь идет о 30 единицах техники.

Также ликвидированы 82 россиянина.

Окончательные потери врага доразведываются.

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Что предшествовало: Ранее об уничтожении переправы во Львовом сообщал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Предыстория: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.