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В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области

Анастасия КалатурВторник, 30 августа 2022, 02:15
В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:

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  • зенитно-ракетная система С-300
  • 2 танка Т-72
  • 11 гаубиц "Мста-Б"
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
  • тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
  • самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
  • 120 мм мобильный миномет
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
  • противотанковая управляемая ракета
  • 6 единиц бронированной техники
  • 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

В общей сложности речь идет о 30 единицах техники.

Также ликвидированы 82 россиянина.

Окончательные потери врага доразведываются.

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Что предшествовало: Ранее об уничтожении переправы во Львовом сообщал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Предыстория: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Темы: войнаХерсонская область
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