В ВСУ подтвердили уничтожение российской переправы в Херсонской области
Вторник, 30 августа 2022, 02:15
ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:
- зенитно-ракетная система С-300
- 2 танка Т-72
- 11 гаубиц "Мста-Б"
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
- тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
- самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
- 120 мм мобильный миномет
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
- противотанковая управляемая ракета
- 6 единиц бронированной техники
- 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
В общей сложности речь идет о 30 единицах техники.
Также ликвидированы 82 россиянина.
Окончательные потери врага доразведываются.
Что предшествовало: Ранее об уничтожении переправы во Львовом сообщал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Предыстория: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.