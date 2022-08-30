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Кім закликав волонтерів допомогти військовим: Незабаром у нас відновлення Херсонщини

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 11:13
Кім закликав волонтерів допомогти військовим: Незабаром у нас відновлення Херсонщини
ВІТАЛІЙ КІМ. ФОТО УП

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій кім закликав волонтерів допомогти військовим, які стримують російську навалу на півдні України, бо попереду буде відновлення деокупованої Херсонщини.

Джерело: Кім у відеозвернення вранці 30 серпня

Пряма мова Кіма: "Я звертаюся до волонтерів, будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться до військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас  відновлення Херсонської області незабаром".

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Деталі: Кім додав, що наразі на півдні йдуть важкі бої, українські військові працюють цілодобово, але зазначив, що цієї інформації не коментуватиме.  

Він повідомив, що всі вже трохи звикли до війни, і допомога захисникам зменшилася. Водночас, за словами Кіма, ЗСУ зараз потребують дронів і машин.

Тому саме ці речі їм треба закупити знову.

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Теми: Миколаївська областьХерсонська областьволонтеривійна
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