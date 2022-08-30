Кім закликав волонтерів допомогти військовим: Незабаром у нас відновлення Херсонщини

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій кім закликав волонтерів допомогти військовим, які стримують російську навалу на півдні України, бо попереду буде відновлення деокупованої Херсонщини.

Джерело: Кім у відеозвернення вранці 30 серпня

Пряма мова Кіма: "Я звертаюся до волонтерів, будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться до військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром".

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Деталі: Кім додав, що наразі на півдні йдуть важкі бої, українські військові працюють цілодобово, але зазначив, що цієї інформації не коментуватиме.

Він повідомив, що всі вже трохи звикли до війни, і допомога захисникам зменшилася. Водночас, за словами Кіма, ЗСУ зараз потребують дронів і машин.

Тому саме ці речі їм треба закупити знову.

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