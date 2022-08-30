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Ким призвал волонтеров помочь военным: Вскоре у нас восстановление Херсонщины

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 11:13
Ким призвал волонтеров помочь военным: Вскоре у нас восстановление Херсонщины
ВИТАЛИЙ КИМ. ФОТО УП

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий кем призвал волонтеров помочь военным, которые сдерживают российское нашествие на юге Украины, потому что впереди будет восстановление деоккупированной Херсонщины.

Источник: Ким в видеообращение утром 30 августа

Прямая речь Кима: "Я обращаюсь к волонтерам, пожалуйста, возобновите свои контакты, обратитесь к военным, что им нужно, чем им нужно помочь. Включайтесь снова в работу, потому что у нас восстановление Херсонской области в скором времени".

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Детали: Ким добавил, что на юге идут тяжелые бои, украинские военные работают круглосуточно, но отметил, что эту информацию не будет комментировать.

Он сообщил, что все уже немного привыкли к войне, и помощь защитникам уменьшилась. В то же время, по словам Кима, ВСУ сейчас нуждаются в дронах и машинах.

Поэтому именно эти вещи им нужно закупить снова.

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Темы: Николаевская областьХерсонская областьволонтерывойна
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