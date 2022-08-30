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Ким призвал волонтеров помочь военным: Вскоре у нас восстановление Херсонщины

Ирина БалачукВторник, 30 августа 2022, 11:13
ВИТАЛИЙ КИМ. ФОТО УП

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий кем призвал волонтеров помочь военным, которые сдерживают российское нашествие на юге Украины, потому что впереди будет восстановление деоккупированной Херсонщины.

Источник: Ким в видеообращение утром 30 августа

Прямая речь Кима: "Я обращаюсь к волонтерам, пожалуйста, возобновите свои контакты, обратитесь к военным, что им нужно, чем им нужно помочь. Включайтесь снова в работу, потому что у нас восстановление Херсонской области в скором времени".

Детали: Ким добавил, что на юге идут тяжелые бои, украинские военные работают круглосуточно, но отметил, что эту информацию не будет комментировать.

Он сообщил, что все уже немного привыкли к войне, и помощь защитникам уменьшилась. В то же время, по словам Кима, ВСУ сейчас нуждаются в дронах и машинах.

Поэтому именно эти вещи им нужно закупить снова.

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Темы: Николаевская областьХерсонская областьволонтерывойна
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