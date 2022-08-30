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Сили ППО "демілітаризували" ворожий безпілотник над Одещиною

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 11:27
Сили ППО демілітаризували ворожий безпілотник над Одещиною
Збиття цілі у повітрі, ІЛЮСТАТИВНЕ ФОТО, GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони України зранку 30 серпня збили в небі над Одещиною ворожий безпілотник, який збирав розвіддані. 

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада в Telegram, посилаючись на ОК "Південь"

Дослівно міськрада: "Вранці (безпілотник - ред.) намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря.

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Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений".

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Теми: безпілотникиОдеська областьвійна
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