Сили ППО "демілітаризували" ворожий безпілотник над Одещиною
Вівторок, 30 серпня 2022, 11:27
Сили протиповітряної оборони України зранку 30 серпня збили в небі над Одещиною ворожий безпілотник, який збирав розвіддані.
Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, Одеська міська рада в Telegram, посилаючись на ОК "Південь"
Дослівно міськрада: "Вранці (безпілотник - ред.) намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря.
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Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений".
Нагадаємо:
- Українські зенітники з командування "Центр" зранку 28 серпня збили ворожий безпілотник.
- Кілька днів тому сили протиповітряної оборони України збили ворожі безпілотні літальні апарати у Чернігівському районі та у небі над Вінницькою області.
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