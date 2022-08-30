Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области
Вторник, 30 августа 2022, 11:27
Силы противовоздушной обороны Украины утром 30 августа сбили в Одесской области вражеский беспилотник, собиравший разведданные.
Источник: пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Одесский городской совет в Telegram, ссылаясь на ОК "Юг"
Дословно горсовет: "Утром (беспилотник – ред.) пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.
Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен".
Напомним:
- Украинские зенитчики из командования "Центр" утром 28 августа сбили вражеский беспилотник.
- Несколько дней назад силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотные летательные аппараты в Черниговском районе и в небе над Винницкой области.