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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 11:27
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области
Сбитие цели в воздухе, ИЛЛЮСТАТИВНОЕ ФОТО, GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны Украины утром 30 августа сбили в Одесской области вражеский беспилотник, собиравший разведданные.

Источник: пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, Одесский городской совет в Telegram, ссылаясь на ОК "Юг"

Дословно горсовет: "Утром (беспилотник – ред.) пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.

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Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен".

Напомним:

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Темы: беспилотникиОдесская областьвойна
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