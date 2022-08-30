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На Херсонщині підірвали авто окупанта, якого призначили "начальником ДІБДР"

Альона Мазуренко Вівторок, 30 серпня 2022, 11:36
На Херсонщині підірвали авто окупанта, якого призначили начальником ДІБДР
ХЕРСОН, ФОТО З ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ МЕРІЇ ХЕРСОНА

На Херсонщині підірвали автомобіль окупанта, якого росіяни призначили "т.в.о. начальника чергової частини ДІБДР". Повідомляють, що він не постраждав.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС", Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова, Baza

Деталі: Колаборанти повідомили російським ЗМІ, що вибуховий пристрій спрацював поряд із автомобілем окупанта, коли той їхав разом із сім'єю. 

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Зазначається, що в результаті вибуху ніхто не постраждав.

Офіційно у ЗМІ не називають імені окупанта, проте у російських Telegram-канал повідомили, що йдеться про чоловіка із прізвищем "Снєшин".

Це не перший замах на колаборантів, держзрадників та окупатів на тимчасово завойованих росіянами територіях. Зокрема, двох окупантів вдалося знищити. 

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Водночас, у росЗМІ стверджуюють, що на Херсонщині "поступово відновлюється мирне життя". 

Крім того, мер окупованого Мелітополя (Запорізька область - ред.) повідомив, що в ніч на 30 серпня партизани знищили кількох окупантів у місті 

Пряма мова Федорова: "Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. В свою чергу Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня.

Наразі відомо про знищення низки мелітопольских окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці".

Нагадаємо: 

  • 29 серпня на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
  • 8 липня стало відомо, що у тимчасово окупованій Новій Каховці вбили поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої "поліції".

Теми: Херсонська областьокупаціяколабораціявійна
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