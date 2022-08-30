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На Херсонщине подорвали авто оккупанта, которого назначили "начальником ГИБДД"

Алена МазуренкоВторник, 30 августа 2022, 11:36
На Херсонщине подорвали авто оккупанта, которого назначили начальником ГИБДД
ХЕРСОН, ФОТО С ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ МЕРИИ ХЕРСОНА

В Херсонской области взорвали автомобиль оккупанта, которого россияне назначили "и.о. начальника дежурной части ГИБДД". Сообщается, что он не пострадал.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС", Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова, Baza

Детали: Колаборанты сообщили российским СМИ, что взрывное устройство сработало рядом с автомобилем оккупанта, когда тот ехал вместе с семьей.

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Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Официально в СМИ не называют имени коллаборанта, однако в российских Telegram-канал сообщили, что речь идет об человеке с фамилией "Снешин".

Это не первое покушение на коллаборантов, госпредателей и оккупатов на временно завоеванных россиянами территориях. В частности, некоторых из них удалось уничтожить.

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В то же время, в росСМИ утверждают, что на Херсонщине "постепенно восстанавливается мирная жизнь".

Кроме того, мэр оккупированного Мелитополя (Запорожская область – ред.) сообщил, что в ночь на 30 августа партизаны уничтожили нескольких оккупантов в городе

Прямая речь Федорова: "Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает столь жарко во всех смыслах. В свою очередь Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день.

Пока известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке".

Напомним: 

  • 29 августа на оккупированной Херсонщине был убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
  • 8 июля во временно оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".

Темы: Херсонская областьоккупацияколлаборационизмвойна
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