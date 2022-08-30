На Херсонщине подорвали авто оккупанта, которого назначили "начальником ГИБДД"
В Херсонской области взорвали автомобиль оккупанта, которого россияне назначили "и.о. начальника дежурной части ГИБДД". Сообщается, что он не пострадал.
Источник: прокремлевское издание "ТАСС", Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова, Baza
Детали: Колаборанты сообщили российским СМИ, что взрывное устройство сработало рядом с автомобилем оккупанта, когда тот ехал вместе с семьей.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.
Официально в СМИ не называют имени коллаборанта, однако в российских Telegram-канал сообщили, что речь идет об человеке с фамилией "Снешин".
Это не первое покушение на коллаборантов, госпредателей и оккупатов на временно завоеванных россиянами территориях. В частности, некоторых из них удалось уничтожить.
В то же время, в росСМИ утверждают, что на Херсонщине "постепенно восстанавливается мирная жизнь".
Кроме того, мэр оккупированного Мелитополя (Запорожская область – ред.) сообщил, что в ночь на 30 августа партизаны уничтожили нескольких оккупантов в городе
Прямая речь Федорова: "Оккупанты наверняка даже не знали, что на юге бывает столь жарко во всех смыслах. В свою очередь Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день.
Пока известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке".
Напомним:
- 29 августа на оккупированной Херсонщине был убит коллаборант, бывший нардеп Алексей Ковалев.
- 8 июля во временно оккупированной Новой Каховке был убит полицейский Сергей Томко, который перешел на сторону россиян и был заместителем руководителя местной "полиции".