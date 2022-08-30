Місія МАГАТЕ вже у Києві

За інформацією телеканалу CNN, місія Міжнародного агентства з атомної енергії для візиту на окуповану Запорізьку АЕС вже прибула до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомляє з посиланням на своїх репортерів у Києві, які кажуть, що бачили учасників місії у готелі вранці 30 серпня.

Доповнено. Згодом у пресслужбі Міністерства енергетики у коментарі "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що місія справді у Києві. Подальші плани місії МАГАТЕ не стали повідомляти з міркувань безпеки.

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Місія у складі 14 фахівців на чолі з керівником МАГАТЕ, як планувалось, мала вирушити на ЗАЕС пізніше цього тижня, але невідомо, чи вийде це здійснити.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй заявила про готовність сприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягала, що місія має прямувати не через Київ.

ВІДЕО ДНЯ

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. 29 серпня супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала знімки, з яких схоже, що у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.