ЗМІ: У даху будівлі ЗАЕС з'явилися пробоїни

Судячи з нових супутникових знімків Maxar Technologies, у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.

Джерело: Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Деталі: CNN зазначає, що діри в будівлі знаходяться поряд з як мінімум трьома російськими бронетранспортерами, майже в 500 футах (близько 150 м) від одного з ядерних реакторів.

Пошкодження покрівлі будівлі ЗАЕС Business Insider / maxar

БТР на ЗАЕС MAXAR

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5 — Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

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