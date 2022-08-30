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ЗМІ: У даху будівлі ЗАЕС з'явилися пробоїни

Анастасія КалатурВівторок, 30 серпня 2022, 01:20

Судячи з нових супутникових знімків Maxar Technologies, у  даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.

ДжерелоMaxar Technologies, CNN, Business Insider

Деталі: CNN зазначає, що діри в будівлі знаходяться поряд з як мінімум трьома російськими бронетранспортерами, майже в  500 футах (близько 150 м) від одного з ядерних реакторів.

Пошкодження покрівлі будівлі ЗАЕС.
Пошкодження покрівлі будівлі ЗАЕС
Business Insider / maxar
БТР на ЗАЕС
БТР на ЗАЕС
MAXAR

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Нагадаємо:

  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 29 серпня стало відомо, що Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)   найближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. 

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Теми: ЗАЕСРосіявійна
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