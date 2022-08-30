ЗМІ: У даху будівлі ЗАЕС з'явилися пробоїни
Вівторок, 30 серпня 2022, 01:20
Судячи з нових супутникових знімків Maxar Technologies, у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.
Джерело: Maxar Technologies, CNN, Business Insider
Деталі: CNN зазначає, що діри в будівлі знаходяться поряд з як мінімум трьома російськими бронетранспортерами, майже в 500 футах (близько 150 м) від одного з ядерних реакторів.
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New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022
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Нагадаємо:
- Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
- 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.
- 29 серпня стало відомо, що Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.