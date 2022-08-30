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Миссия МАГАТЭ уже в Киеве

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 12:21
Миссия МАГАТЭ уже в Киеве
фото: гендиректор магатэ у твиттере

По информации телеканала CNN, миссия Международного агентства по атомной энергии для визита на оккупированную Запорожскую АЭС уже прибыла в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщает со ссылкой на своих репортеров в Киеве, которые говорят, что видели участников миссии в гостинице утром 30 августа.

Дополнено. Позже в пресс-службе Министерства энергетики в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердили, что миссия действительно прибыла в Киев. Деталей о дальнейших планах не стали раскрывать из соображений безопасности. 

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Миссия в составе 14 специалистов во главе с руководителем МАГАТЭ должна отправиться на ЗАЭС позже на этой неделе, но неизвестно, получится ли это осуществить.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

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23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Каким маршрутом в итоге отправится миссия, пока неизвестно.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков отключены.

Темы: МАГАТЭЗАЭСКиев
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