Окупанти на Херсонщині посилили пошук коригувальників та диверсантів – облрада

На фоні контрнаступу Збройних сил України на півдні країни окупанти посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини – зокрема, вони шукають коригувальників вогню та членів ДРГ.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook

Пряма мова Соболевського: "На тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбилося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах.

Реклама:

Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні".

Деталі: Він зазначив, що окупанти бояться, тому свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення.

Соболевський закликав місцевих мешканців не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: