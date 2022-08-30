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Окупанти на Херсонщині посилили пошук коригувальників та диверсантів – облрада

Ірина БалачукВівторок, 30 серпня 2022, 14:25
Окупанти на Херсонщині посилили пошук коригувальників та диверсантів – облрада
Окупанти на Херсонщині. Фото AFP via Getty Images

На фоні контрнаступу Збройних сил України на півдні країни окупанти посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини – зокрема, вони шукають коригувальників вогню та членів ДРГ.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook

Пряма мова Соболевського: "На тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбилося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах.

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Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні".

Деталі: Він зазначив, що окупанти бояться, тому свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення.

Соболевський закликав місцевих мешканців не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю.  

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Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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