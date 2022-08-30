Оккупанты на Херсонщине усилили поиск корректировщиков и диверсантов – облсовет

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны оккупанты усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины – в частности, они ищут корректировщиков огня и членов ДРГ.

Источник: первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook

Прямая речь Соболевского: "На фоне деятельности ВСУ в регионе орки усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины. Это отразилось на количестве патрулей и проверок документов и смартфонов на блокпостах.

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Ищут корректировщиков и членов ДРГ. Успели даже отчитаться, что одну такую группу якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне".

Детали: Он отметил, что оккупанты боятся, поэтому свой страх и злость могут выплескивать на мирное население.

Соболевский призвал местных жителей не забывать проверять содержимое своих телефонов перед выходом на улицу.

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