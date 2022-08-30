Оккупанты на Херсонщине усилили поиск корректировщиков и диверсантов – облсовет
На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны оккупанты усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины – в частности, они ищут корректировщиков огня и членов ДРГ.
Источник: первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook
Прямая речь Соболевского: "На фоне деятельности ВСУ в регионе орки усилили меры безопасности в ключевых населенных пунктах Херсонщины. Это отразилось на количестве патрулей и проверок документов и смартфонов на блокпостах.
Ищут корректировщиков и членов ДРГ. Успели даже отчитаться, что одну такую группу якобы обнаружили и уничтожили в Херсоне".
Детали: Он отметил, что оккупанты боятся, поэтому свой страх и злость могут выплескивать на мирное население.
Соболевский призвал местных жителей не забывать проверять содержимое своих телефонов перед выходом на улицу.
Предыстория:
- 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.