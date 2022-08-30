Росія збільшує чисельність найманців ПВК для війни в Україні – розвідка

Міністерство оброни Росії прийняло рішення збільшити чисельність приватних військових формувань для війни в Україні, оскільки прихована мобілізація не дала результатів.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в Міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України".

Деталі: За даними розвідки, на території України передусім діють ПВК "Вагнер"/"Ліга".

Зараз на тимчасово окупованих територіях - близько 4500- 5000 бойовиків. Вони діють на певних напрямках як штурмові загони, які знаходяться у першій лінії наступальних військ.

Що було раніше: 27 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вже залучила у війні проти України близько 160 тисяч військовослужбовців і планує залучити ще 90 тисяч.