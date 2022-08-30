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Росія збільшує чисельність найманців ПВК для війни в Україні – розвідка

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 серпня 2022, 15:16
Росія збільшує чисельність найманців ПВК для війни в Україні – розвідка
Фото: ГУР

Міністерство оброни Росії прийняло рішення збільшити чисельність приватних військових формувань для війни в Україні, оскільки прихована мобілізація не дала результатів.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в Міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України".

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Деталі: За даними розвідки, на території України передусім діють ПВК "Вагнер"/"Ліга".

Зараз на тимчасово окупованих територіях - близько 4500-  5000 бойовиків. Вони діють на певних напрямках як штурмові загони, які знаходяться у першій лінії наступальних військ.

Що було раніше: 27 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вже залучила у війні проти України близько 160 тисяч військовослужбовців і планує залучити ще 90 тисяч.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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