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Россия увеличивает численность наемников ЧВК для войны в Украине – разведка

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 15:16
Фото: ГУР

Министерство обороны России приняло решение увеличить численность частных военных формирований для войны в Украине, поскольку скрытая мобилизация не дала результатов.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах РФ терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются идти умирать за идеи кремлевского диктатора. Учитывая это, в Министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины".

Детали: По данным разведки, на территории Украины прежде всего действуют ЧВК "Вагнер"/"Лига".

Сейчас на временно оккупированных территориях - около 4500-5000 боевиков. Они действуют на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые находятся в первой линии наступательных войск.

Что предшествовало: 27 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия уже привлекла в войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих и планирует привлечь еще 90 тысяч.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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