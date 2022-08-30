Новая Каховка: россияне предлагают по 2 тыс. рублей, чтобы детей отпускали в русифицированные школы
Россияне предлагают родителям школьников во временно оккупированной Новой Каховке единовременно заплатить по 2 тысячи рублей за то, чтобы ребенка отпустили в русифицированную школу.
Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины
Дословно: "Оккупанты угрожают родителям конфисковать имущество и штрафовать за отказ писать заявление на поступление ребенка в "школу".
В то же время они обещают делать одноразовые выплаты за вступление. Если раньше обещали 10 тыс. рублей, то в Новой Каховке до людей доходит всего 2 тыс. рублей.
Детали: Несмотря на завезенных из РФ педагогов, родители отказываются отдавать своих детей в российские школы.
Кремль пытается имитировать начало учебного года на оккупированных территориях, цель которого – создание пропагандистских ячеек и русификация украинских детей.
Что предшествовало:
- В Запорожской области оккупанты привезли учителей из России и заставляют родителей отдавать детей в садики и школы с российской учебной программой.
- Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.