Новая Каховка: россияне предлагают по 2 тыс. рублей, чтобы детей отпускали в русифицированные школы

Россияне предлагают родителям школьников во временно оккупированной Новой Каховке единовременно заплатить по 2 тысячи рублей за то, чтобы ребенка отпустили в русифицированную школу.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Дословно: "Оккупанты угрожают родителям конфисковать имущество и штрафовать за отказ писать заявление на поступление ребенка в "школу".

В то же время они обещают делать одноразовые выплаты за вступление. Если раньше обещали 10 тыс. рублей, то в Новой Каховке до людей доходит всего 2 тыс. рублей.

Детали: Несмотря на завезенных из РФ педагогов, родители отказываются отдавать своих детей в российские школы.

Кремль пытается имитировать начало учебного года на оккупированных территориях, цель которого – создание пропагандистских ячеек и русификация украинских детей.

Что предшествовало:

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