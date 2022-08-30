Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму – Подоляк
Вівторок, 30 серпня 2022, 18:35
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна почала розробляти евакуаційні маршрути з Криму на час деокупації українського півострова.
Джерело: Подоляк у twitter
Пряма мова Подоляка: "Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації".
Деталі: До цього часу Подоляк попросив всіх жителів півострова триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття.
Що було раніше:
- Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Вибухи прогриміли поблизу Джанкоя, у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, поблизу Алупки і Євпаторії.
- Видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО повідомило, що Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів після вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили.
- А Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.