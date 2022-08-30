Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна почала розробляти евакуаційні маршрути з Криму на час деокупації українського півострова.

Джерело: Подоляк у twitter

Пряма мова Подоляка: "Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації".

Деталі: До цього часу Подоляк попросив всіх жителів півострова триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття.

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