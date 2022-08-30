Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма – Подоляк
Вторник, 30 августа 2022, 18:35
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты из Крыма во время деоккупации украинского полуострова.
Источник: Подоляк в twitter
Прямая речь Подоляка: "Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации".
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Детали: До этого времени Подоляк попросил всех жителей полуострова держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие.
Что предшествовало:
- В последнее время участились взрывы в оккупированном Крыму. Взрывы прогремели вблизи Джанкоя, в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, вблизи Алупки и Евпатории.
- Издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщило, что Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей после взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы.
- А Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.
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