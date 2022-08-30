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Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма – Подоляк

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 18:35
Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты из Крыма во время деоккупации украинского полуострова.

Источник: Подоляк в twitter

Прямая речь Подоляка: "Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации".

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Детали: До этого времени Подоляк попросил всех жителей полуострова держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие.

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Темы: КрымУкраинаэвакуациядеоккупация
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