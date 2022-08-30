Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина начала разрабатывать эвакуационные маршруты из Крыма во время деоккупации украинского полуострова.

Источник: Подоляк в twitter

Прямая речь Подоляка: "Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации".

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Детали: До этого времени Подоляк попросил всех жителей полуострова держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие.

Что предшествовало:

В последнее время участились взрывы в оккупированном Крыму. Взрывы прогремели вблизи Джанкоя, в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, вблизи Алупки и Евпатории.

Издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщило, что Россия решила вывезти из оккупированного Крыма десять своих истребителей после взрывов в Крыму, за которыми, вероятно, стоят украинские силы.

А Институт изучения войны (ISW) предположил, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.