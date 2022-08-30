Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, возглавляющим миссию на Запорожскую АЭС

Президент Владимир Зеленский во вторник встретился с членами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую электростанцию ​​– в частности, генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в приезде миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и отметил необходимость полной демилитаризации станции.

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"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором (Рафаэлем) Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию ​​и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – сказал глава государства.

Он отметил необходимость "срочной демилитаризации станции, выведение любых военных России со взрывчатыми веществами, любым оружием, освобождение нашей станции, создание демилитаризированной зоны и переход станции под контроль Украины".

Во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии прибыли в Киев. Миссия в составе 14 специалистов во главе с руководителем МАГАТЭ, как планировалось, должна была отправиться на ЗАЭС позже на этой неделе, но неизвестно, получится ли это осуществить.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Каким маршрутом в итоге отправится миссия, пока неизвестно.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков отключены.