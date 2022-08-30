Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, возглавляющим миссию на Запорожскую АЭС

"Европейская правда"Вторник, 30 августа 2022, 19:25

Президент Владимир Зеленский во вторник встретился с членами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую электростанцию ​​– в частности, генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время встречи Зеленский заявил, что Украина заинтересована в приезде миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и отметил необходимость полной демилитаризации станции.

Реклама:

"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором (Рафаэлем) Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию ​​и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – сказал глава государства.

Он отметил необходимость "срочной демилитаризации станции, выведение любых военных России со взрывчатыми веществами, любым оружием, освобождение нашей станции, создание демилитаризированной зоны и переход станции под контроль Украины".

Во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии прибыли в Киев. Миссия в составе 14 специалистов во главе с руководителем МАГАТЭ, как планировалось, должна была отправиться на ЗАЭС позже на этой неделе, но неизвестно, получится ли это осуществить.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. Каким маршрутом в итоге отправится миссия, пока неизвестно.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все шесть энергоблоков отключены.

Темы: ЗАЭСЗеленскийМАГАТЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
10:43
Гражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
Все новости...
Реклама: