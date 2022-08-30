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Обстріли Енергодара не вщухають, окупанти людей не випускають – мер

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 20:30

Енергодар постійно перебуває під обстрілами, а серед місцевого населення – панічні настрої, заявляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

Джерело: Дмитро Орлов у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сьогодні більш-менш спокійно, але обстріли не вщухають ані вдень, ані вночі. Обстрілюється і інфраструктура міста, і житлові квартали. Є панічні настрої в населення, яке намагається якомога швидше покинути місто і виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Але окупанти і тут перепони роблять: не випускають".

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Деталі: За оцінкою Орлова, з Енергодара, де до повномасштабного російського вторгнення проживало близько 53 тисяч осіб, виїхало близько половини мешканців. При цьому більшість працівників Запорізької атомної електростанції залишаються.

"Вони розуміють свою відповідальність перед світовим та європейським суспільством. Бо, окрім них, більше ніхто не зможе використовувати свої професійні навички задля ядерної та радіаційної безпеки", – пояснив мер.

Орлов додав, що мешканці Енергодара та працівники ЗАЕС нині дуже сподіваються, що місія МАГАТЕ зробить "відповідні висновки" після візиту на атомну електростанцію.

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"Бо використовувати найбільшу у Європі атомну станцію як майданчик для поля бою – це просто злочин, який може призвести до непередбачуваних наслідків світового масштабу", – наголосив мер Енергодара.

Від УП: Пропагандисти "РИА Новости" заявили про новий обстріл Енергодара ввечері 30 серпня: за їхнім твердженням, за ним стоять українські війська.

Це відбувається на тлі очікувань, що 31 серпня в окупований Енергодар прибуде місія МАГАТЕ: 14 експертів планують відвідати ЗАЕС.

Передісторія: 

  • Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. З початку серпня ЗАЕС зазнає обстрілів.
  • 29 серпня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що місія агентства вже прямує до Запорізької АЕС. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями.
  • Уранці 30 серпня місія з 14 експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Києва.
  • Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Теми: ЗАЕСЕнергодарвійнаРосія
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