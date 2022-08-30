Обстрелы Энергодара не утихают, оккупанты людей не выпускают – мэр

Энергодар постоянно находится под обстрелами, а среди местного населения – панические настроения, заявляет мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Источник: Дмитрий Орлов в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сегодня более или менее спокойно, но обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города, и жилые кварталы. Есть панические настроения у населения, которое пытается как можно скорее покинуть город и уехать на подконтрольную ВСУ территорию. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают".

Детали: По оценке Орлова, из Энергодара, где до полномасштабного российского вторжения проживало около 53 тысяч человек, уехало около половины жителей. При этом большинство работников Запорожской атомной электростанции остаются.

"Они понимают свою ответственность перед мировым и европейским обществом. Потому что кроме них больше никто не сможет использовать свои профессиональные навыки ради ядерной и радиационной безопасности", – пояснил мэр.

Орлов добавил, что жители Энергодара и работники ЗАЭС сейчас очень надеются, что миссия МАГАТЭ сделает "соответствующие выводы" после визита на атомную электростанцию.

"Ибо использовать крупнейшую в Европе атомную станцию ​​как площадку для поля боя – это просто преступление, которое может привести к непредсказуемым последствиям мирового масштаба", – подчеркнул мэр Энергодара.

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От УП: Пропагандисты "РИА Новости" заявили о новом обстреле Энергодара вечером 30 августа: по их утверждению, за ним стоят украинские войска.

Это происходит на фоне ожиданий, что 31 августа в оккупированный Энергодар прибудет миссия МАГАТЭ: 14 экспертов планируют посетить ЗАЭС.

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