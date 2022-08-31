Окупанти обстріляли Бахмут: під завалами знайшли тіло жінки

У Бахмуті на Донеччині вранці 31 серпня внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок, з-під завалів витягли тіло загиблої жінки.

Джерело: пресслужба ДСНС у Донецькій області у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок. О 09:32 годині рятувальники 47 ДПРЧ 8 ДПРЗ прибули до місця події. В результаті проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки".

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Деталі: На місці працювали вісім людей з особового складу та одна одиниця техніки.

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Нагадаємо: Російські окупанти не полишають наміру вийти на адміністративні кордони Донецької області – запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Мар’їнки та Первомайського.