Оккупанты обстреляли Бахмут: под завалами нашли тело женщины

В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа в результате вражеских обстрелов разрушен дом, из-под завалов вытащили тело погибшей женщины.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Донецкой области в Facebook

Дословно: "В результате вражеских обстрелов города Бахмут потерпел разрушения частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ДПРЧ 8 ДПРЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины".

Детали: На месте работали восемь человек из личного состава и одна единица техники.

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Напомним: Российские оккупанты не оставляют намерения выйти на административные границы Донецкой области - ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Марьинки и Первомайского.