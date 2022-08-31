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Місія МАГАТЕ: окупанти показово схопили "українських терористів" біля ЗАЕС

Станіслав ПогоріловСереда, 31 серпня 2022, 15:30
Фото: Енергоатом

Представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що напередодні місії МАГАТЕ в Енергодарі начебто затримали "українських диверсантів", які збирались вчинити теракт на Запорізькій АЕС.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Окупанти кажуть, що "теракт" так звані диверсанти мали влаштували саме під час візиту місії МАГАТЕ для того, "щоб показати некерованість ситуації і що Росія не може забезпечити безпеку"

На відео, яке оприлюднили російські пропагандисти, затримання проходить у напівзатемненому приміщенні. Показано, що до людини, яка вже лежить на підлозі обличчям вниз і не чинить спротив, неспішно підходить військовий і починає її бити у відділ попереку (чи робить вигляд, що б'є).

Також показано і озвучується перелік зброї, у тому числі карти якогось об’єкту. Обличчя затриманих не показано. Але видно, що вони взагалі не чинили ніякого спротиву.

Що було раніше

  • 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.
  • "Влада" окупованої частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС, однак додала, що очікує на прибуття місії до Енергодару вже зранку 1 вересня. 

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Теми: ЗАЕСРосіяМАГАТЕ
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