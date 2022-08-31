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Миссия МАГАТЭ: оккупанты показательно схватили "украинских террористов" возле ЗАЭС

Станислав ПогориловСреда, 31 августа 2022, 15:30
Фото: Энергоатом

Представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что накануне миссии МАГАТЭ в Энергодаре якобы задержали "украинских диверсантов", которые собирались совершить теракт на Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Оккупанты говорят, что "теракт" так называемые диверсанты должны были устроить именно во время визита миссии МАГАТЭ для того, "чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность"

На видео, обнародованном российскими пропагандистами, задержание проходит в полутемном помещении. Показано, что к человеку, который уже лежит на полу лицом вниз и не сопротивляется, не спеша подходит военный и начинает его бить в поясничный отдел (или делает вид, что бьет).

Также показан и озвучивается список оружия, в том числе карты какого-либо объекта. Лицо задержанных не показано. Но видно, что они вообще не оказывали никакого сопротивления.

Что предшествовало:

  • 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.
  • "Власти" оккупированной части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попасть на ЗАЭС, однако добавили, что ожидают прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.

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Темы: ЗАЭСРосcияМАГАТЭ
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