Миссия МАГАТЭ: оккупанты показательно схватили "украинских террористов" возле ЗАЭС

Представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что накануне миссии МАГАТЭ в Энергодаре якобы задержали "украинских диверсантов", которые собирались совершить теракт на Запорожской АЭС.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Оккупанты говорят, что "теракт" так называемые диверсанты должны были устроить именно во время визита миссии МАГАТЭ для того, "чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность"

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На видео, обнародованном российскими пропагандистами, задержание проходит в полутемном помещении. Показано, что к человеку, который уже лежит на полу лицом вниз и не сопротивляется, не спеша подходит военный и начинает его бить в поясничный отдел (или делает вид, что бьет).

Также показан и озвучивается список оружия, в том числе карты какого-либо объекта. Лицо задержанных не показано. Но видно, что они вообще не оказывали никакого сопротивления.

Что предшествовало:

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